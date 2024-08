Havaianas Ajak Warga Jakarta Seimbangkan Kesibukan & Istirahat Lewat Break The Rush Finale

jpnn.com, JAKARTA - Havaianas, brand fashion asal Brasil mengadakan kegiatan Break The Rush Finale, yang merupakan bagian dari perayaan kampanye dan slogan terbarunya, Break The Rush pada Sabtu (29/7).

Kampanye ini menjadi ajakan kepada masyarakat untuk meluangkan waktu beristirahat di tengah kesibukan yang padat, terutama bagi mereka yang hidup di kota urban.

Break The Rush Finale diadakan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, yang diramaikan dengan kegiatan yoga, workshop, pojok Make Your Own Havaianas.

Selain itu, ada talkshow bersama aktris dan penyanyi Naura Ayu serta aktor dan impersonator Kristo Immanuel, dan juga pertunjukan musik oleh Nona Ria dan Kunto Aji.

Diluncurkan pada bulan lalu, kampanye dan slogan terbaru Break The Rush ini dirancang untuk mengajak masyarakat urban menyadari pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat.

Dalam era di mana kecepatan dan produktivitas sering kali menjadi prioritas utama, Havaianas ingin mengingatkan bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri adalah hal yang tidak kalah penting.

Baca Juga: Ini Kegiatan Ariel NOAH Selama 4 Bulan Istirahat Bermusik

Kegiatan ini juga merupakan acara lanjutan dari Break The Rush Hour yang diadakan di Bandung pada beberapa waktu lalu, yang menampilkan konser dadakan oleh musisi Juicy Luicy.

Vice President dari Footwear and Active Division di Kanmo Group, Lee Walker mengatakan setelah mengawali tagline terbaru Havaianas dengan mengadakan konser dadakan di Bandung pada beberapa waktu lalu, pihaknya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan promosi Break The Rush ke Kota Jakarta untuk semakin menyebarkan pesan penting yang ada dalam kampanye ini.