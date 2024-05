Walk Freely Senses, Sandal Anyar dari Havaianas yang Terinspirasi Keindahan Alam

jpnn.com, JAKARTA - Havaianas, brand fashion asal Brasil kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan sandal yang diberi nama, walk freely Senses.

Koleksi terbarunya itu memiliki desain yang terinspirasi dari keindahan alam negara Brasil.

Selain itu, desain itu juga menjadi ajakan para Havalovers untuk mencari perjalanan menuju kebebasan.

Global Marketing VP dari Havaianas Maria Fernanda Albuquerque mengatakan konsep kampanye terbaru ini bertujuan untuk menceritakan kisah yang unik, sehingga membangun rasa keingintahuan para pelanggan dengan mempelajari makna lebih dalam dari setiap koleksi.

"Saat ada pengunjung datang ke toko kami, konsep koleksi Senses akan memiliki visual yang lebih kuat, baik secara daring maupun luring–menggunakan cerita yang beragam dan inspiratif,” kata Maria dalam siaran persnya, Kamis (16/5).

Koleksi walk freely Senses menjadi seruan dari Havaianas untuk semakin meningkatkan kehadirannya di dunia fesyen.

Peluncuran produk barunya itu terdiri dari tiga tahap, yakni Setting foot on the road to freedom, falling into the world, dan stepping free, with no strings attached.

Seluruh koleksi itu akan semakin menunjukkan meriahnya semangat negara Brasil yang ada pada seluruh kategori produknya, dari rangkaian alas kaki, aksesoris, hingga ke pakaian.