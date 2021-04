HerStory Beri Apresiasi untuk Brand Lokal Fashion

jpnn.com, JAKARTA - HerStory menggelar Indonesia Best Local brand Fashion Awards 2021, yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (30/3).

Acara ini digelar untuk memberikan penghargaan kepada brand dan perusahaan fashion yang memiliki reputasi, publikasi, dan advertising yang menarik.

Tema Be Brave, Be Confident, Be Yourself dipilih karena HerStory berharap fashion lokal dan brand fashion lokal tetap berinovasi, percaya diri, dan bangga terhadap keunggulan yang dimiliki oleh setiap masing-masing brand.

“Seperti yang kita tahu, krisis ekonomi dan pandemi Covid-19 adalah tantangan terbesar di tahun 2021. Hal itu juga disepakati para pelaku fashion lokal di seluruh Indonesia,” ujar Clara Aprilia Sukandar sebagai Pimpinan Redaksi HerStory.

Clara menambahkan adanya digitalisasi, mampu membuat industri fashion bangkit dalam krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Digitalisasi memberikan optimisme baru, di mana 71 persen fashion executive berharap bisnis fashion akan tumbuh 20 persen atau lebih di tahun 2021 dengan adanya digitalisasi.

Clara juga mengatakan adanya digitalisasi bermanfaat dalam kemajuan bisnis, melakukan branding, dan menciptakan reputasi brand yang baik di mata masyrakat.

"Digitalisasi adalah kunci atau peluang terbesar bagi industri fashion untuk bangkit kembali," tutur Clara.