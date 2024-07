Hilang Sinyal dan WAE SATU Jadi Film Unggulan Fesbul Lokus 6

jpnn.com, JAKARTA - Fesbul Lokus 6 dengan bangga mengumumkan dua film yang terpilih melalui proses seleksi untuk wilayah Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Proses penyaringan film oleh para kurator sangat ketat. Semua film yang dikumpulkan memiliki keunggulannya masing-masing.

Namun, tetap harus dipilih 2 pilihan film pendek terbaik.

Pertama, film “Hilang Sinyal” yang bergenre fiksi dinilai sangat patut mendapatkan apresiasi.

Lalu, film pendek kedua adalah WAE SATU (Song of splashing water falling from the mountain) yang bergenre dokumenter.

Film pendek ini memperlihatkan bagaimana keindahan alam di Indonesia. Laut, gunung dan lembah seakan bernyanyi atas keindahannya. Film kedua ini dikemas rapi sekali sehingga orang yang menontonnya seakan ikut terbawa ke dalam keindahannya.

Baca Juga: Sineas Ternate Sangat Antusias Mengikuti Workshop Fesbul

Selain pengumuman Film Terpilih, Fesbul 2024 juga mengumumkan jadwal workshop film dengan tagline ‘Passion, Roots, Movement’ yang akan diselenggarakan di Makassar pada tanggal 2 - 4 Agustus 2024. Workshop ini akan berfokus pada penulisan, penyutradaraan, dan produserial.

Workshop Film Fesbul memberikan kesempatan bagi 2 proyek film pendek terbaik dari seluruh lokus untuk terjun ke dunia komersial dan berpartisipasi dalam film market festival internasional tahun 2025.