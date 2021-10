HNW: Maulid Nabi jadi Momentum Pemimpin Berinstropeksi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk bisa berinteropeksi diri.

Selain itu, peringatan hari besar islam itu juga bisa memperkuat komitmen termasuk dalam aspek kepemimpinan.

Pemaknaan seperti itu, menurut pria yang akrab disapa HNW itu, agar para pemimpin bisa introspeksi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kepemimpinannya.

Dia menjelaskan peringati Maulid, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untuk perbaikan kualitas kepemimpinan.

"Ayat ke 21 dari surah al Ahzab, yang dirujuk untuk menjadikan RasuluLlah SAW sebagai tauladan, adalah bagian dari rangkaian ayat ke 9 hingga ayat ke 27 dari surah alAhzab yang menghadirkan bukti keunggulan kepemimpinan Rasulullah SAW yang menjadi teladan dan relevan di setiap zaman dan peran," kata HNW dalam sambutan secara virtual, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (30/10) yang diselenggarakan oleh DPD PKS Jakarta Selatan.

Dia menambahkan, sudah semestinya masyarakat mengusahakan, mencari, dan memilih sosok pemimpin yang menerapkan model kepemimpinan Rasulullah SAW.

Acara itu dihadiri juga oleh sejumlah Ulama antara lain, Syukron Makmun, Al Habib Abdullah Bin Ja'far Al Habsyi, KH. Ghozali Mushonif, KH. Sidqi Yahya, dan sejumlah ulama dan tokoh lainnya.

Turut hadir pula Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II Ustazah. Hj. Kurniasih Mufidayati, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, Plt. Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Lurah Duren Tiga, Camat dan Kapolsek Pancoran.