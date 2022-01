Honda Accord 2022 Tampil Lebih Elegan, Simak Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) melakukan penyegaran pada Honda Accord 2022, Selasa (25/1).

Meski perubahannya minim, tetapi sedan premium asal Jepang itu hadir lebih nyaman.

Sebab, Honda Accord 2022 disematkan fitur power sunroof.

Selain itu, perubahan lainnya juga terlihat pada sisi interior dengan warna hitam mulai dari bagian seat, door trim, console tengah, dan dashboard.

Hadirnya warna itu membuat mobil tersebut memberikan kesan sporty.

Mobil itu juga dilengkapi LED interior light, LED map light, all auto up down power window yang akan semakin memberikan kemudahan bagi pengemudi, dan penumpang.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan, Honda Accord memiliki sejarah panjang di Indonesia, sehingga menjadi salah satu mobil istimewa bagi Honda.

"Kami berharap perubahan yang kami berikan bisa menciptakan kenyamanan yang lebih untuk para pelanggan,” kata Yusak dalam siara persnya, Selasa (25/1).