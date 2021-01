Honda CBR150R Terbaru Resmi Diluncurkan, Sebegini Harganya 

jpnn.com - MENGAWALI awal tahun 2021, PT Astra Honda Motor (AHM) langsung tancap gas dengan meluncurkan sepeda motor sport full fairing Honda CBR150R terbaru melalui video virtual, Selasa (12/1).



Motor sport generasi kelima itu hadir dengan berbagai perubahan mulai dari desain hingga firur yang tersemat.



Presiden Direktur AHM Keiichi Yasuda mengatakan CBR150R terbaru ini tetap mengusung total control yang merupakan konsep berkendara terbaik ala Honda.



”Honda CBR150R telah diterima dengan baik oleh konsumen Indonesja karena pengunaan di jalan perkotaan dan konsep terbaik yang disuguhkan oleh AHM," ungkap Keiichi Yasuda.



Secara desain, Honda CBR150R mempertahankan siluet bodi agresif dengan banyak sudut tajam. Nuansa big bike sangat kental berkat berbagai ubahan pada hampir semua sisi, terutama didapat dari lampu LED berdesain agresif yang mengadopsi DNA CBR250RR.



Ubahan terbaru juga di bagian depan yang semakin agresif, menyuguhkan imajinasi pebalap yang siap melakukan start.



Gaya berkendara ditunjang dengan penyematan inverted front suspension. Komponen ini sanggup meningkatkan kestabilan berkendara harian, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi.



Selain itu, suspensi baru tersebut membuat handling semakin lincah, menegaskan model ini sebagai sepeda motor sport full fairing dengan kendali terbaik yang menyatu pada kebutuhan kaum urban.



Tak hanya itu, itur assist atau slipper clutch kini menjadi bagian terbaru yang sanggup meningkatkan sensasi berkendara menyenangkan.



Slipper Clutch berfungsi mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrem. Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara juga dapat merasakan pengoperasian kopling yang jauh lebih ringan.



CBR150R terbaru juga ditunjang dengan banyak fitur unggulan lain, termasuk adanya Anti-lock Braking System (ABS) yang disertai Emergency Stop Signal (ESS).



Fitur ini sudah diterapkan pada beberapa model big bike, berfungsi mengaktifkan lampu sein kanan-kiri secara bersamaan saat melakukan rem mendadak.



Honda CBR150R ditopang mesin 150cx DOHC berpendingin vairan yanh mampu mengeluarkan tenaga 17,1 PS dan torsi 14,4 Nm.



Motor sport ini dipasarkan dalam dua tibe non-ABS dan ABS. Tipe Non-ABS ditawarkan dengan empat warna pilihan, yakni Matte Black, Dominator Matte Black, Victory Black Red, dan Honda Racing Red.



Sedangkan tipe ABS mendapatkan warna Dominator Matte Black, Victory Black Red, Honda Racing Red, lalu ditambah dengan warna spesial MotoGP Edition.



AHM memasarkan All New CBR150R ditawatkan mulai dari Rp 35.900.000 hingga Rp 40.600.000 dengan status On The Road wilayah DKI Jakarta. (ddy/jpnn)