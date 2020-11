Honda E Jadi Mobil Jepang Pertama Dianugerahi Gelar German Car of The Year 2021

jpnn.com - Honda E, kendaraan listrik baterai pertama Honda didaulat sebagai "German Car of the Year 2021" pada ajang tahunan Car of The Year di Jerman.

Dengan demikian, Honda E menjadi mobil Jepang pertama yang dianugerahi gelar mobil terbaik di Jerman.

Honda E juga memenangkan kategori “New Energy” di ajang yang sama.

Penghargaan German Car of the Year 2021 dinilai oleh dewan juri dari jurnalis otomotif Jerman.

Panel juri pada ajang tersebut menguji dan mengulas mobil terbaru, mengurutkannya menurut kegunaan, karakteristik mengemudi, relevansi pasar, dan tingkat inovasi.

Pemenang dari lima kategori, yaitu kategori Compact, kategori Premium, kategori Mewah, kategori New Energy dan kategori Performa kemudian kembali dinilai untuk menentukan pemenang keseluruhan.

Katsuhisa Okuda, CO & President of Honda Motor Europe mengatakan, “Gelar Honda E sebagai mobil Jepang pertama yang dianugerahi German Car of the Year merupakan kehormatan besar dan kami sangat bangga menerimanya."

"Honda E adalah contoh sempurna dari produk dengan desain unik, menampilkan teknologi mutakhir dan konektivitas yang cerdas dan canggih untuk membuat pemiliknya tetap terhubung dengan kehidupan sehari-hari," kata Katsuhisa dalam siaran pers Honda dikutip Sabtu.