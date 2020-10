Honda Rilis Motor Cebol Grom dengan 3 Tampilan Berbeda

jpnn.com - Motor cebol mendapat tempatnya di pasar Thailand, maka tak heran jika AP Honda Thailand konsisten menawarkan pembaruan pada model Honda Grom.

Kali ini, Honda mengusung konsep Mod It Yourself pada motor 125 cc barunya.

“Kesuksesan Honda MSX125 menjadi titik awal terciptanya new Honda Grom, sebuah motor dengan konsep baru yang diciptakan bagi pemiliknya untuk memodifikasi gayanya sendiri," kata Chief Executive Officer A.P. Honda Co., Ltd Shigeto Kimura dalam laman resmi.

Atas dasar konsep Mod It Yourself, ubahan pada Grom 2021 memberikan keleluasaan kepada pemilik untuk melakukan modifikasi.

Hal itu direalisasikan melalui titik pemasangan khusus diberikan oleh Honda, sehingga memungkinkan pembongkaran yang mudah dan bisa ditambah aksesori lain.

Honda sendiri menyediakan tiga macam tampilan untuk Grom, yakni Motard, Scrambler, dan Adventure.

Honda Grom dengan teknologi PGM-FI sudah dipasangkan lampu depan set lengkap, lampu depan LED penuh dengan desain ramping, panel LCD berisi speedometer digital.

Di sektor kaki-kaki, Honda Grom menggunakan ban tubeless berukuran 12″, rem cakram depan-belakang, dan sistem pengereman ABS dengan G-Sensor.