Hongjoin Persembahkan Lagu Baru Saat Hari Kasih Sayang

jpnn.com, SINGAPURA - Penyanyi asal Singapura, Hongjoin merilis single baru berjudul Enough For Me pada momen perayaan Valentine atau Hari Kasih Sayang.

Single tersebut merupakan sebuah lagu cinta yang ditulis untuk merayakan segala jenis cinta, romantis maupun platonik.

Menurutnya, Enough For Me adalah sebuah afirmasi kepada kekasih bahwa tidak perlu berubah, apa pun situasinya dan jaraknya.

"Menurutku orang-orang merasa terhubung dengan lagu-lagu yang membuat mereka merasa bahagia dan lagu ini membawa kebahagiaan itu," kata Hongjoin, Jumat (16/2).

Pria berusia 22 tahun itu mengeklaim Enough For Me terdengar berbeda dibandingkan dengan lagu-lagu sebelumnya.

Sebab, lagu ini mengangkat tema-tema ringan seperti cinta ada di mana-mana dan sebenarnya sangat sederhana.

"Lagu ini bisa tentang pasangan kita, sahabat kita, atau anggota keluarga. Aku sangat menyukai lagu ini dan aku harap orang-orang akan memikirkan tentang orang-orang tersayang mereka saat mendengarkan lagu ini dan dapat mengungkapkan rasa kasih sayang itu ke mereka," jelas Hongjoin.

Hongjoin merupakan musisi yang lahir di Singapura dan saat ini tinggal di Boston, Amerika Serikat.