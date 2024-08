Hoobastank Jadi Pembuka Konser The Script di Jakarta dan Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Hoobastank dipastikan akan menjadi opening act untuk konser The Script - Satellites World Tour 2025 di Jakarta dan Surabaya.

Kedua konser bakal diselenggarakan pada Jumat, 14 Februari 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD dan Minggu, 16 Februari 2025 di Jatim Expo, Surabaya.

Hoobastank mempunyai banyak penggemar di Indonesia berkat sederet hit seperti The Reason, Crawling in the Dark, dan Running Away.

Beberapa bulan lalu, Hoobastank merayakan pencapaian baru dengan lagu The Reason, telah mencapai lebih dari 1 miliar streaming di Spotify dan menjadi bagian dari Billions Club.

Lagu yang dirilis lebih dari 20 tahun lalu ternyata tetap relevan dan terus menarik perhatian generasi baru.

Selain itu, video musik The Reason juga telah ditonton lebih dari 1 miliar kali di YouTube.

Kesuksesan itu makin diperkuat dengan popularitas Hoobastank di platform seperti TikTok serta serial TV populer Beef di Netflix yang menyertakan lagu The Reason pada salah satu episode.

Dengan tambahan pendengar dari generasi muda, Hoobastank kini memiliki lebih dari 9,8 juta pendengar bulanan di Spotify.