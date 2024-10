HSP 2024, Menpora Dito Sebut Kemenpora Siap Sebagai Orkestrator Implementasi Perpres No 43 Tahun 2022

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan Kemenpora akan proaktif melakukan konsolidasi kebijakan dengan merangkul semua sektor.

Memastikan bahwa setiap program pembangunan kepemudaan di Indonesia selaras dengan misi Asta Cita Pak Prabowo dan Mas Gibran, selaku Presiden dan Wakil Presiden RI.

Hal tersebut diungkapkan Menpora Dito dalam perayaan puncak Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Plaza Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (28/10/2024).

"Khususnya, pada misi memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas," ungkap Menpora Dito.

"Tentu misi ini tidaklah mudah, tapi saya selalu ingat pesan Pak Prabowo kepada generasi muda, katanya, “Anda harus punya impian, anda harus punya cita-cita, dari impian ini, kemudian anda harus gali kehendak, kehendak dari hati”. Asta cita adalah Indonesia Dream, maka pegang ucapan Jhon Lennon “A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality," tambahnya.

Lebih lanjut Menpora Dito percaya setiap orang, setiap kementerian, setiap lembaga, setiap organisasi, setiap komunitas, setiap perusahaan, memiliki potensinya masing-masing.

Oleh karenanya, dirinya berharap melalui momen HSP ke-96 ini akan hadir koordinasi dan sinergitas serta bergotong-royong hingga tolong-menolong sebagai sesama anak bangsa untuk membangun Indonesia Raya.

Menpora Dito juga mengatakan di momen HSP tahun 2024 ini, dirinya menegaskan bahwa Kemenpora akan berperan sebagai orkestrator dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.