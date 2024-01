HUT ke-5 Gekrafs Usung Tema Ekonomi Kreatif Hijau untuk Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Gekrafs berusia lima tahun pada hari ini, 22 Januari 2024.

Perkumpulan yang didirikan Sandiaga Uno, Kawendra Lukistian, dan para pelaku ekonomi kreatif ini telah bertransformasi dan bertumbuh, serta tersebar di 33 provinsi, 235 kabupaten/kota dan lebih dari 36.000 anggota seluruh Indonesia.

Mengusung tema: “Green Creative Economy for The Future”, Gekrafs berkomitmen untuk mendorong ekosistem ekraf yang mengusung keberlanjutan dengan mengoptimalkan 17 sub sektor UMKM ekraf tanah air.

Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian bersyukur bahwa Gekrafs bukan hanya makin banyak DPC dan DPW yang terbentuk. Namun, juga ikut berkontribusi bagi perkembangan ekonomi kreatif dengan berkolaborasi bersama dengan pentahelix serta mendorong perkembangan ekraf daerah melalui perda ekonomi kreatif maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan 17 sub sektor.

“Ekonomi hijau yang kita usung tahun ini mengusung keberlanjutan, menjadi bagian dari perjuangan bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa masa depan Indonesia bukan bergantung pada ekonomi ektraktif namun pada sumber daya kreatif,” ujar Kawendra.

Sandiaga Uno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman Gekrafs seluruh Indonesia yang terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi

“Dengan semakin banyaknya masyarakat yang perhatian terhadap ekraf seperti Gekrafs, saya optimis Indonesia bisa menyalip Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam hal kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional,” kata Ketua Dewan Pembina Gekrafs yang sekaligus Menparekraf itu.

Banyak capaian yang didapat oleh Gekrafs, diantaranya telah menghasilkan 323 kolaborasi event selama lima tahun dan ikut mendorong lahirnya Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) yang diperingati setiap tanggal 24 oktober.