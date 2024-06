Hyundai Ioniq 5 N Time Attack Siap Unjuk Gigi di Race to The Clouds

jpnn.com - Bersamaan kehadirannya di balapan Nurburgring 24 Hours (N24), Nurburgring Nordschleife, Jerman, Hyundai N menampilkan varian khusus Ioniq 5 N TA (Time Attack).

Mobil listrik bertenaga buas itu bersiap unjuk gigi di The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) atai disebut The Race to the Clouds, yang akan datang.

Selain itu, Hyundai juga mengungkapkan rencana kolaborasinya bersama Gran Turismo, franchise game simulasi balap populer yang dirancang untuk konsol PlayStation.

“Kami bangga bisa kembali berlaga di Nürburgring 24 Hours dengan pembalap asal Eropa, Amerika Utara, dan China. Partisipasi ini menunjukkan pertumbuhan program motorsport kami di seluruh dunia,” ungkap Vice President dan Head of N Brand and Motorsport untuk Hyundai Motor Company, Till Wartenberg, dalam keterangannya, Kamis (6/6).

Pembalap dari tiga benua, termasuk pemenang kelas bertahan dan juara pengemudi pelanggan Hyundai Motorsport dari seri TCR, akan bertanding dengan mobil bernomor #830, #831 dan #832.

Tim #830 yang terdiri dari Mikel Azcona, Marc Basseng dan Manuel Lauck kembali setelah mengeklaim kemenangan pada kelas TCR 2022 dan 2023.

Basseng dan Lauck juga memenangkan kelas TCR pada 2021 N24 saat debut ELANTRA N TCR.

Sementara itu, tim Bryan Herta Autosport, yang didukung Hyundai Motor America, meraih finis one-two secara beruntun untuk ketiga kalinya di kelas tersebut untuk Hyundai Motorsport pada 2023.