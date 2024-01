IAPI & ISCA Berkolaborasi Membangun Industri Akuntansi Indonesia-Singapura

jpnn.com - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan The Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) membangun kolaborasi strategis melalui penandatanganan Letter of Collaboration di kantor pusat IAPI, Office 8, Jakarta (22//1).

Kerja sama itu merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan antarlembaga dan mendukung pertumbuhan industri akuntansi, khususnya di Indonesia dan Singapura.

Selain itu, kerja sama kedua lembaga itu untuk membuka pintu pasar internasional lebih lebar.

Penandatanganan Letter of Collaboration dihadiri langsung oleh Ketua Umum IAPI Hendang Tanusdjaja dan Presiden ISCA Teo Ser Luck serta sejumlah tokoh penting di dunia akuntansi delegasi dari kedua belah pihak.

Letter of Collaboration ini menetapkan kerangka kerja sama antara IAPI dan ISCA meliputi berbagai aspek kolaborasi, antara lain peluang untuk penyelenggaraan pelatihan, dukungan, dan mendorong usaha kecil dan menengah di setiap pasar.

Keduanya juga menjajaki peluang untuk memfasilitasi pertukaran sumber daya, pertukaran pengetahuan, dan jaringan antara Indonesia dan Singapura.

Hendang Tanusdjaja dalam sambutan di pertemuan itu menyatakan bahwa penandatanganan kerja sama mencerminkan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat hubungan, mengeksplorasi kemitraan, dan mendorong visi industri bersama.

Hendang menyambut baik dan penuh optimistis jalinan kemitraan yang diyakini akan membawa dampak positif bagi industri akuntansi.