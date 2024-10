IBL All Indonesian 2024: Ajang Pembuktian Pelita Jaya, Bungkam Suara Sumbang

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya (PJ) memberikan pembuktian bahwa musim ini mereka pantas menjadi juara IBL 2024.

Pada awalnya, fan basket Tanah Air menilai Pelita Jaya mendominasi IBL 2024 karena dinaungi keberuntungan dengan memiliki pemain asing yang dahsyat.

Namun, di ajang IBL All Indonesian 2024 dengan kekuatan pemain lokal, PJ mampu membungkam kritik dengan kembali berjaya seusai mengalahkan Satria Muda.

Pada laga penentuan, skuad asuhan Johannis Winar itu menang 75-70 dalam sistem best of three series di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Aktor protagonis kemenangan Pelita Jaya di laga ini ialah Brandon Jawato yang finis double-double 23 poin dan 13 rebound.

Raihan tersebut membuat Jawato menyabet gelar Most Valuable Player (MVP) di final IBL All Indonesian 2024.

Pemain PJ lainnya yang gemilang ialah Vincent Kosasih serta Muhamad Arighi yang sama-sama mengoleksi 11 angka.

Agassi Goantara kemudian menutup perolehan poin Pelita Jaya dengan 10 poin.