Ibunda Ashraf Sinclair Terharu Diberi Hadiah Spesial oleh BCL

Jumat, 05 Juni 2020 – 07:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) memberi hadiah spesial untuk ibunda Ashraf Sinclair, Dida Sinclair yang harus kembali ke Malaysia. Hadiah yang diberikan yakni alquran dan sajadah.

Hal tersebut diceritakan Dida Sinclair lewat akun Instagram miliknya. Dia mengaku berterimakasih dan terharu kepada BCL sebagai istri dari mendiang Ashraf Sinclair.

"Bunga my love, thank you for this quran dan sajadah, beautiful gift to read, to doa, to pray, to always, love and remember Alm Ashraf. Al-Fatihah," ungkap Dida Sinclair, Jumat (5/6).

Ibunda Ashraf Sinclair berjanji bakal selalu menjaga dan mendoakan BCL dan anaknya, Noah. Meskipun mereka terpisah jarak dari Jakarta dan Malaysia.

"Insyaallah, Umi, Ayah, Aisyah, Adam dan seluruh keluarga jauh dan dekat akan terus berdoa untuk kamu dan Noah, tetap dekat dengan hati kamu, tetap berhubungan dengan kamu dan Noah lewat facetime, zoom dan telepon," jelasnya.

Dalam unggahan berikut, Dida Sinclair memperlihatkan momen kepulangan ke Malaysia. Dia kembali menyampaikan terima kasih kepada BCL yang telah merawatnya tiga bulan terakhir selama di Jakarta.

"Terima kasih sudah sangat peduli ke Umi, Bunga selama hampir tiga bulan di rumahmu," ujar Dida Sinclair.

Seperti diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu diduga akibat serangan jantung. Sejak saat itu, Dida Sinclair datang dari Malaysia ke Jakarta untuk menemani BCL dan Noah. (mg3/jpnn)



