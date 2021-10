Ibunda Celine Evangelista: Sampai Kapan pun Dia tidak Akan Pernah Mendapat Kebahagiaan

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Celine Evangelista, Vincentia Nurul tampaknya tak terkejut putrinya kembali bercerai.

Di mana ini merupakan kali kedua Celine Evangelista gagal dalam membina rumah tangga.

Pasalnya, Vincentia Nurul begitu paham bagaimana karakter putrinya, sehingga tak kaget dengan perceraian itu.

"Saya mengenal sifat, karakter, dan i mean i can read her mind, my children mind (saya bisa membaca pikirannya, anakku)," ujar Vincentia melalui kanal Intens Investigasi dikutip Minggu (31/10).

Dia menilai masalah terbesar Celine adalah ego dalam dirinya.

Hal tersebut yang kerap kali menyebabkan masalah dalam hidup perempuan 29 tahun itu, termasuk rumah tangganya.

"Dia itu punya masalah dengan egonya dia, sangat bermasalah dengan egonya, sampai sekarang dia belum paham," ucap Nurul.

Dia juga menyebut Celine selalu punya pembenaran-pembenaran dan tak pernah introspeksi diri.