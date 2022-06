Ida Fauziyah Ingin Kemnaker jadi Tempat Nyaman Bagi Talenta Muda untuk Berkolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan kementeriannya memiliki perhatian yang tinggi terhadap talenta muda.

Ida Fauziyah pun menyampaikan kesiapan Kemnaker dalam berkolaborasi dengan talenta muda guna maksimalkan potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian.

"Kami menyiapkan diri menjadikan Kementerian Ketenagakerjaan tempat yang nyaman bagi adik-adik semua untuk berkolaborasi," kata Menaker Ida Fauziyah saat menjadi keynote speech pada acara Talent Talks Sore Bareng Bu Menteri di Jakarta, Selasa (21/6).

Acara tersebut mengusung tema "From Recovery to Resilience: Rebuilding the Youth Agenda Beyond COVID-19”.

Menurut Menaker, Talent Talks yang tengah dilaksanakan ini merupakan salah satu program Kemnaker sebagai wadah generasi muda dalam berkomunikasi dan berkolaborasi.

"Talent Talks ini bertujuan mendorong partisipasi talenta muda, seperti adik-adik ini untuk bisa aman dan nyaman berbicara dan berkolaborasi bersama kami Kemnaker," ujar Ida Fauziyah.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pengembangan talenta muda juga merupakan salah satu dari 9 Lompatan Besar yang telah dicanangkan Kemnaker.

Pengembangan talenta muda tersebut, kata Menteri Ida Fauziyah, menjadi prioritas Kemnaker dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi milenial dan Gen Z menjadi talent muda yang siap menjemput future jobs yang semakin dinamis dan fleksibel. (mrk/jpnn)