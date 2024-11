IDI Banjarnegara Ungkap Pengobatan yang Tepat untuk Penderita Diabetes Melitus

jpnn.com, BANJARNEGARA - Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Menurut data dari Institute for Health Metrics and Evaluation menyebut diabetes merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi ke-3 di Indonesia 2019, yaitu sekitar 57,42 kematian per 100.000 penduduk.

Diabetes melitus adalah sekumpulan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia, yaitu kadar gula darah yang tinggi, yang terjadi akibat gangguan dalam sekresi insulin, aksi insulin, atau keduanya.

Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah.

Pengurus IDI Kabupaten Banjarnegara dr. Bugar Wijiseno, MARS., FISQua mengatakan pihaknya berkomitmen terus mengedukasi bahaya penyakit tersebut kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk melanjutkan program kesehatan terutama edukasi terkait bahaya penyakit diabetes melitus bagi kesehatan," kata dia.

Berikut jenis-jenis diabetes melitus serta pengobatan yang tepat bagi penderitanya.

Apa saja jenis dari penyakit diabetes melitus?