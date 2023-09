IGP 2023 Menghadirkan Seminar Edukatif hingga Pink Carnival

jpnn.com - JAKARTA - Lovepink, organisasi nirlaba yang berfokus pada sosialisasi deteksi dini dan pendampingan bagi perempuan dengan kanker payudara, menggelar kegiatan tahunan yang ketujuh dalam rangka Breast Cancer Awareness Month, yakni Indonesia Goes Pink (IGP) 2023.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang Oktober 2023 itu mengangkat tema "Make the Change, Be the Change".

"Tema yang diangkat tahun ini merupakan sebuah semangat ajakan kepada seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam pergerakan menuju Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut 2030," kata Ketua Pelaksana Indonesia Goes Pink 2023 Dede Gracia di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

"Make the Change, Be the Change’ adalah seruan untuk membuat perubahan dengan mengingatkan, dan menjadi perubahan dengan melakukan," sambungnya.

Dalam penyelenggaraan IGP 2023, Lovepink mendapatkan dukungan dari figur publik, yakni Chelsea Islan, Bubah Alfian (Make Up Artist, Director Jember Fashion Carnaval), dan Anggi Wirya Diputra (Founder dan Creative Director 2ICONS).

Dalam konferensi pers, Chelsea Islan turut membagikan pengalamannya mendampingi sang ibunda yang berjuang melawan kanker payudara.

Aktris 28 tahun itu juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan payudara.

Dia mengatakan mengecek kesehatan payudara secara rutin tiap bulan merupakan hal yang penting.