IKAPPI: Welcome to The Jungle kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Presiden Joko Widodo resmi melantik Zulkifli Hasan menjadi menggantikan Muhammad Lutfi di Istana Negara Kepresidenan.

"Welcome to the jungle kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKAPPI Abdullah Mansuri kepada JPNN.com, Rabu (15/6).

Mansuri mengatakan Menteri Perdagangan merupakan menteri yang cukup rumit karena menghadapai persoalan akhir-akhir ini, khususnya menjelang Iduladha.

"Memang ini tidak bisa diselesaikan secara langsung tetapi harapan IKAPPI ada upaya perbaikan, penertiban dan konsolidasi nasional untuk kembali memperbaiki ekonomi dalam negeri," ungkapnya.

Mansuri mengungkapkan masalah pangan di Indonesia harus segera diperbaiki dan berharap kebijakan dari Mendag yang baru bisa berpihak ke pedagang pasar.

"IKAPPI belum bisa banyak berkomentar terhadap Mendag yang baru tetapi kami ingin menyambut welcome to the jungle kepada pak menteri, belantara hutan ini harus diperbaiki, dirapikan," ujar Mansuri.

IKAPPI juga berharap Zulhas bisa berpihak pada rakyat kecil.