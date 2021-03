Ikke Nurjanah Bingung, Wendy Cagur Rela Bertaruh

jpnn.com, JAKARTA - Setelah Maia Estianty, kini giliran Ikke Nurjanah yang jadi bintang tamu I Can See Your Voice Indonesia.

Ikke Nurjanah didaulat sebagai superstar yang diberi tantangan menebak mystery singer untuk berduet dengannya di final stage.

Tugas Ikke tidak mudah, sebab I Can See Your Voice Indonesia selalu memunculkan kejutan di setiap episodenya.

Superstar kerap terkecoh dengan penampilan, tingkah laku, dan juga masukan-masukan dari detective celebrity mengenai mystery singer.

Detective celebrity yang akan tampil pada episode terbaru yaitu Okky Lukman, Vega Darwanti, Wendy Cagur, Alifa Lubis, Chika Jessica, Rangga Moela, dan Aiman KDI.

Sementara Raffi Ahmad dan Indra Herlambang tetap jadi memandu I Can See Your Voice Indonesia dengan meriah.

Sejumlah momen seru terjadi dalam episode I Can See Your Voice Indonesia pada Senin (8/3).

Salah satunya saat Wendy Cagur rela bertaruh agar tebakannya bisa meyakinkan Ikke Nurjanah.