Iko Uwais Positif Covid-19, Audy Item Beri Semangat

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Audy Item memberi dukungan kepada suaminya, Iko Uwais yang terpapar covid-19.

Dia berharap sang suami bisa segera lekas sembuh.

"Get well soon sayang, tetap semangat ya. I love you," ungkap Audy Item melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (1/7).

Aktor laga Iko Uwais baru mengabarkan bahwa dirinya dinyatakan positif terinfeksi covid-19.

Suami Audy Item itu mengatakan dirinya melakukan tes covid-19 pada pekan lalu.

"Untuk teman-teman dan keluarga. Aku ingin menginformasikan bahwa pekan lalu tes Covid-19 dan sekarang sudah menunjukkan beberapa gejala," beber Iko Uwais.

Bintang film The Raid itu mengaku merasakan sejumlah gejala.

Oleh sebab itu, Iko Uwais saat ini menjalani isolasi dengan pengawasan dokter.