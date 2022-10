IndiHome Hadirkan 3 Drama Korea yang Tayang di Netflix, Ada Little Women

jpnn.com, JAKARTA - IndiHome yang merupakan salah satu anak perusahaan Telkom Group menghadirkan serial drama korea terbaru yang bisa disaksikan melalui Netflix.

Tayangan itu dihadirkan agar pencinta drama korea tidak ketinggalan untuk menontonya.

Adapun tayangan yang hadir di Netflix, yakni Little Women, Once Upon a Small Town, dan Narco-Saints.



Tayangan seru tersebut bisa disaksikan di IndiHome dengan kualitas gambar jernih dan sinyal cepat, karena memiliki kecepatan internet hingga 100 Mbps.

Menariknya, Anda tidak perlu repot bayar tagihan secara terpisah.

Paket IndiHome (dengan akses Netflix) dibuat lebih mudah dalam satu tagihan IndiHome kamu di akhir bulan.

Apa saja drama Korea yang memiliki rating tinggi tersebut? Berikut daftranya:

1. Little Women

Tiga saudara perempuan yang hanya bisa mengandalkan satu sama lain dan tak pernah memiliki cukup uang terjerat dalam konspirasi yang melibatkan orang kaya dan berkuasa.

Aktris Korea ternama yang membintanginya, seperti Kim Go-un, Nam Ji-hyun, dan Park Ji-hu, menghadirkan chemistry apik sebagai kakak beradik di serial ini.