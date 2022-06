Indonesia dan Singapura Jalin Kerja Sama di Bidang Teknologi dan Informasi

jpnn.com, JENEWA - Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Singapura di bidang teknologi dan komunikasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik kerja sama bilateral itu.

“Dari kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara. Indonesia memiliki ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara, sedangkan Singapura memiliki pengalaman dan jejaring untuk pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK),” katanya.

Hal itu dikatakan Menaker Ida ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Singapura Tan See Lang di Jenewa, Swiss, Rabu (8/6).

Ida juga mendukung pengembangan kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam merespons perkembangan teknologi digital melalui forum bilateral Singapore-Indonesia Six Bilateral Economic Working Groups.

“Kami menyambut baik penyelenggaraan the 10th Singapore-Indonesia Six Bilateral Economic Working Groups pada 10 Juni 2022 di Belitung. Kami menitipkan pesan agar penyelenggaraan program training of trainers dapat dikembangkan bagi instruktur BLK, khususnya bidang teknologi informasi dan komunikasi,” ucapnya.

Kenaker Ida menuturkan, sebagai focal point dan Presidensi G20 Employment Working Group (EWG), Kemnaker akan mengangkat empat isu prioritas, yaitu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja, dan pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, mengadaptasi kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih efektif, dan meningkatkan ketahanan bagi semua pekerja.