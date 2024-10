Indonesia Re Beberkan Sejumlah Langkah untuk Tingkatkan Daya Saing Global

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Re terus mendorong dan memperkuat daya saing di pasar global dengan memfokuskan pada inisiatif digitalisasi.

Perusahaan ini termasuk pengembangan solusi berbasis data analitik, optimalisasi proses bisnis, serta integrasi teknologi yang lebih baik.

Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan acara IT Days dengan tema "Digital First DNA Landscape, A Journey of Continuous Growth".

Kegiatan itu diselenggarakan sebagai upaya untuk menyelaraskan inisiatif digital lintas fungsi dan memastikan peran TI, juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan sejalan dengan visi transformasi pemerintah.

Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu menyatakan acara ini bertujuan memfasilitasi diskusi mengenai pengalaman digitalisasi dari perusahaan BUMN lainnya yang telah sukses melakukan transformasi, mempercepat perjalanan digital.

Juga, memastikan bahwa setiap inisiatif yang diambil telah teruji dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Pada IT Days setiap direktorat menyampaikan pemaparan terkait inisiatif-inisiatif digital untuk memastikan sinergi dalam penerapan teknologi digital, sehingga seluruh proses bisnis dapat saling mendukung transformasi digital yang lebih besar.

Benny menekankan pentingnya transformasi digital dalam menentukan keputusan bisnis.