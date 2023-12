Indonesia Tembus Tiga Besar SGIE Report 2023, Begini Harapan Kepala BPJPH

jpnn.com, DUBAI - Indonesia berhasil masuk tiga besar pada the Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa (26/12).

Indonesia yang pada 2022 lalu di posisi keempat, kini menduduki peringkat ketiga, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham menegaskan peningkatan peringkat Indonesia tersebut membuktikan upaya penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan bagian penting dalam ekonomi syariah semakin menunjukkan hasil positif.

Baca Juga: Halalin dan BPJPH Teken PKS untuk Percepatan Penerbitan Sertifikasi Halal Bagi Pemilik Usaha

"Peningkatan Indonesia ke ranking tiga ini adalah kabar baik yang membuktikan bahwa berbagai upaya penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal kita semakin menunjukkan hasil positif," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya, Rabu (27/12).

Dia berharap hasil positif ini semakin mencambuk semangat dan memantapkan komitmen bersama untuk terus memperkuat ekosistem halal dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai global halal hub nomor satu dunia.

Lebih lanjut Aqil mengatakan bahwa hasil positif Indonesia dalam GIEI 2023 tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya strategis pemerintah, terutama dalam penguatan ekosistem halal.

SGIE Report 2023 sendiri memaparkan bahwa sejumlah upaya strategis penting telah dilakukan di tahun 2022.

"Di antaranya SGIE menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan besar terhadap UMKM lintas sektor, termasuk upaya serius kita bersama dalam mendorong percepatan sertifikasi halal khususnya bagi pelaku UMKM kita selama ini," terang Aqil.