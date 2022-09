Indonesian Television Awards 2022 Makin Dekat, 4 Kategori Ini Jadi Perhatian

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak ajang penghargaan Indonesian Television Awards (ITA) 2022 akan segera digelar.

Para pemenang kategori diumumkan dalam acara yang digelar di Studio RCTI+, Jakarta dan disiarkan secara langsung oleh RCTI dan GTV pada 22 September pukul 17.30 WIB.

Indonesian Television Awards yang telah memasuki tahun ke-7 bakal membagikan 14 kategori nominasi.

Empat kategori di antaranya yakni Nominasi Program Akhir Pekan Terpopuler, Program Ramadan Drama Terpopuler, Program Ramadan Non Drama Terpopuler, Program News Siang Terpopuler.

Berikut 4 kategori berikut para nominator:

- Nominasi Program Akhir Pekan Terpopuler

Baca Juga: Ikatan Cinta Hingga Lapor Pak Masuk Nominasi Indonesian Television Awards 2022

1. Celebrity On Vacation

2. Diary The Onsu

3. MasterChef Indonesia

4. Moto GP

5. My Trip My Adventure

- Nominasi Program Ramadan Drama Terpopuler