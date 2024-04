Indra Karya Raih The Best SOE Konsultan Konstruksi Terbaik 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Indra Karya (Persero) meraih penghargaan The Best Stated Owned Enterprises (SOE) konsultan konstruksi terbaik 2024.

Penghargaan ini diraih untuk kategori peringkat kedua BUMN dengan aset 500 miliar yang meraih predikat Sangat Bagus di Ajang 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2023.

Vice President Corporate Secretary PT Indra Karya (Persero) Okky Suryono mengatakan perseroan sebagai konsultan konstruksi milik negara.

Saat ini terus melakukan pengembangan dan penguatan layanan usahanya melalui transformasi bisnis, penguatan layanan digital, penguatan pasar dalam negeri, dan ekspansi pasar luar negeri.

Di samping diversifikasi usaha sebagai upaya perusahaan untuk adaptif dan tetap memberikan kontribusi positifnya bagi kemajuan Indonesia.

“Alhamdulillah, upaya serius dalam melakukan scale up bisnis untuk terus menorehkan kinerja positif tersebut telah membuahkan hasil pengakuan pencapaian berupa penghargaan sebagai The Best SOE di ajang Awarding Infobank Tahun 2024," jelas Okky Suryono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/4).

Penghargaan tersebut, ujarnya, merupakan hasil kolaborasi kerja tim serta komitmen dari seluruh insan Indra Karya untuk memberikan kualitas terbaik dari layanan usaha dan terus memberikan kinerja yang optimal di situasi saat ini.

Hingga akhir 2023 lalu, perusahaan encatatkan peningkatan kinerja kontrak yang positif meningkat sekitar 118,4% jika dibandingkan dari capaian prestasi pada 2022 lalu.