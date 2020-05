INFINIX Berbagi dengan Para Anak Yatim di Jakarta

Rabu, 20 Mei 2020 – 23:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - INFINIX smartphone Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), yakni #Infinixcare memberikan bantuan berupa paket sembako kepada para anak yatim di dua panti asuhan Jakarta Barat dan Jakarta Timur pada Senin, (18/5).

Di Pondok Yatim & Dhu’afa, Jakarta Barat dan Graha Yatim & Dhu’afa, Jakarta Timur, tersebut INFINIX memberikan secara langsung paket sembako seperti beras, makanan instan, dan beberapa kebutuhan dasar kepada para anak yatim untuk mencukupi kebutuhan mereka menjelang hari raya IdulFitri 1441H.

Kepala Asrama Pondok Yatim & Dhu’afa, Abdul Mutholib mengatakan, bantuan yang diberikan oleh pihak INFINIX kali ini sangatlah membantu para anak yatim untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar para anak yatim apalagi dengan adanya wabah COVID-19 di kota Jakarta.

“Kami sangat berterima kasih kepada INFINIX Indonesia melalui program #InfinixCare yang sudah mengulurkan bantuannya untuk anak Yatim dan Dhu’afa. Dengan adanya bantuan meringankan beban mereka yang terdampak pandemi untuk tetap bertahan dan bersemangat di rumah," ucap Abdul.

Sementara itu, CEO INFINIX Smartphone Indonesia, Bruno Li mengatakan siap membantu mengurangi beban masyarakat yang semakin sulit untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari selama bulan Ramadan dalam menghadapi bencana wabah COVID-19 ini.

“Hal seperti ini kami lakukan juga di berbagai negara seperti di China, Afrika, dan India. Sesuai dengan nilai perusahaan kami yaitu Together We Can. Kami percaya dengan bersama-sama kita berjuang menghadapi masalah ini, cepat atau lambat semuanya akan kembali normal seperti semula dan dengan masa depan yang lebih baik lagi," jelas Bruno.

INFINIX merupakan premium online-driven smartphone brand yang selalu menjadi favorit bagi para anak muda di Indonesia.

Sebagai merek smartphone yang fokus pada penjualan online, INFINIX pada beberapa waktu yang lalu berhasil mencatatkan penjualan tertinggi melalui produk terbaru mereka INFINIX NOTE 7 di program Ramadan e-commerce Lazada Indonesia.