Ingin Mempersatukan Rekan Seprofesi, Wartawan Parlemen Gelar Turnamen Sepak Bola Mini

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar turnamen sepak bola mini yang bakal digelar di Lapangan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/2).

Organisasi wartawan itu mengusung tema We Are One atau Kita Adalah Satu dalam turnamen yang dinamai KWP Cup 2023.

Ketua KWP Ariawan mengatakan tema Kita Adalah Satu diambil karena pihaknya ingin turnamen sepak bola mini menjadi momen persatuan antarpewarta.

"Kami ingin bersatu, tidak terpecah belah, meskipun beda desk liputan, beda penempatan liputan, tetapi pada hakekatnya satu profesi hanya beda organisasi," kata Ariawan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2).

Nantinya, turnamen sepak bola mini yang baru pertama kali diselenggarakan oleh KWP akan melibatkan 15 forum atau organisasi wartawan.

Ariawan berharap KWP Cup 2023 menjadi ajang para wartawan bisa mempererat silaturahmi dan membangun kolaborasi rekan seprofesi.

"Ajang olahraga terutama mini soccer ini sangat menarik untuk menjadikan semua bersatu menjadikan saling kenal," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana KWP Cup 2023 Martahan mengatakan turnamen sepak bola mini pihaknya menggunakan sistem setengah kompetisi.