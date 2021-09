Ingin Terbebas dari Penyakit Jantung, Stroke, Diabetes? Hindari 3 Hal ini

Kamis, 23 September 2021 – 12:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bagi yang ingin terhindar dari penyakit jantung, stroke, diabetes, obesitas hingga hipertensi, penting memperhatikan saran dari pakar gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, Dr Annis Catur Adi.

Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

Annis mengakui orang Indonesia terbiasa menyantap makanan olahan yang digoreng dan instan.

"Cita rasanya cenderung manis, asin dan pedas, tanpa disadari kebiasaan itu melampaui batas harian asupan gula, garam dan lemak," ujar Annis dalam keterangannya dikutip Kamis (23/9).

Batas asupan gula per hari menurut rekomendasi Kementerian Kesehatan adalah 10 persen dari total energi (220 kkal) atau setara dengan empat sendok makan per hari yakni 50 gram per orang per hari.

"Kiat mengurangi gula bisa dilakukan dengan menggantinya dengan rempah misal jahe, kayu manis atau pala."

"Selalu baca label informasi gizi produk yang dibeli, dan untuk camilan bisa pilih buah alih-alih cokelat."

Annis menyatakan pandangannya pada Webinar 'Rasa Umami Sebagai Salah Satu Cara Mengatur Asupan Makanan dan Meningkatkan Gizi dan Kesehatan' belum lama ini.