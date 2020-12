Ini 6 Lokasi untuk Tes Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura II bersama stakeholder mengembangkan layanan Airport Health Center di Bandara Soekarno-Hatta.

Pengembangan layanan yang dilakukan mulai 21 Desember 2020 kepada calon penumpang pesawat ini memiliki tiga alternatif untuk mendapatkan layanan tes COVID-19 di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta, baik itu untuk PCR test, rapid test antigen, atau rapid test antibody.

Airport Health Center ini dioperasikan oleh mitra PT Angkasa Pura II, yakni Farmalab dan Kimia Farma Diagnostik.

Adapun PT Angkasa Pura II sebagai operator Bandara Soekarno-Hatta melalui Airport Health Center ini berupaya untuk mendukung terwujudnya penerbangan sehat, serta mendukung calon penumpang pesawat untuk dapat memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan.

President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menjelaskan tiga alternatif ini bertujuan untuk memberikan pilihan bagi calon penumpang pesawat agar bisa merencanakan tes COVID-19 dengan lebih baik, dan juga memecah penumpukan calon penumpang sehingga tes tidak dilakukan secara bersamaan di satu titik.

"Tiga alternatif ini bisa memberikan kemudahaan. Melalui konsep pre-order, calon penumpang pesawat dapat melakukan reservasi terlebih dahulu dari mana saja, tidak harus ke bandara dulu. Jadi, calon penumpang dapat menyesuaikan waktu datang ke bandara sesuai dengan jadwal tes yang telah ditetapkan," serunya.

“Drive thru test juga tersedia, sehingga Bandara Soekarno-Hatta memiliiki lebih banyak alternatif lokasi tes COVID-19. Dengan demikian, konsentrasi area layanan akan terbagi antara drive thru test area dan walk in test area,” imbuh Awal.

Dengan adanya pengembangan layanan ini, maka kawasan Bandara Soekarno-Hatta memiliki enam lokasi tes COVID-19, yakni: