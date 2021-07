Ini Alasan UEFA Memilih Harry Kane jadi Bintang Duel Ukraina Vs Inggris

jpnn.com, ROMA - Harry Kane menjadi pemain terbaik dalam perempat final EURO 2020 Ukraina versus Inggris di Olimpico, Roma, Minggu (4/7) WIB.

Kapten Inggris itu tampil apik dengan torehan dua gol yang membantu Tiga Singa menang dengan skor 4-0 atas Ukraina.

Dua gol lainnya dicetak Harry Maguire dan Jordan Henderson.

Pada pertandingan ini, Kane berhasil mencetak gol cepat bagi Inggris di menit ke-4' dan 50'.

Harry Kane = 1st player to score twice for England in a EURO knockout match