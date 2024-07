Ini Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina secara berkala melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di SPBU Pertamina seluruh Indonesia.

Namun, pada awal Juli 2024 Pertamina tidak menaikan harga BBM.

Saat ini harga BBM nonsubsidi Pertamax masih dijual Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex berada Rp 15.100 per liter.

Harga itu berlaku untuk wilayah Jawa serta wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Harga BBM penugasan subsidi Pertalite dan Bio Solar juga tak mengalami perubahan.

Pertalite Rp 10.000 per liter dan Bio Solar di angka Rp6.800 per liter.

Diketahui, harga BBM Pertamina berbeda di masing-masing provinsi atau daerah karena dipengaruhi berbagai faktor.

Salah satunya adalah biaya distribusi. (Antara/jpnn)