Ini Daftar Harga Tiket Konser All Time Low di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Maryland, Amerika Serikat, All Time Low segera kembali menggelar konser di Jakarta.

Dipromotori oleh Chakra Live Asia, konser bertajuk 'All Time Low Forever: Live in Jakarta' bakal berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Selasa, 30 April 2024.

Penjualan tiket konser All Time Low telah dibuka dan terbagi menjadi empat kategori yakni Tribun A, Tribun B, Tribun Pusat, dan Festival, dengan rentang harga mulai dari Rp 790.000 hingga Rp 1.190.000.

Tiket dapat dibeli melalui situs resmi Chakra Live Asia alltimelowjakarta.com dengan mitra penjualan tiket resmi, Loket.

All Time Low Forever: Live in Jakarta merupakan bagian dari Asian Tour dalam rangka perayaan 20 tahun All Time Low.

Kepastian konser All Time Low ini mendapat sambutan positif dari para penggemar di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Sejumlah dukungan hadir, salah satunya yakni dari Supermusic yang memastikan bakal mendukung dan berkolaborasi dalam mengemas konser All Time Low Forever: Live in Jakarta agar lebih berkesan di hati Superfriends dan penggemar.

Supermusic merupakan salah satu platform portal komunitas anak muda pencinta musik di Indonesia dengan berbagai program yang dinamis, maskulin, dan berjiwa muda.