Ini Daftar Lengkap Pemenang Kompetisi Balinale 2022

jpnn.com, BALI - Juri Bali International Film Festival (Balinale) 2022 mengumumkan pemenang film peserta kompetisi.

Ada 4 kategori yang dilombakan, yakni Dokumenter Pendek, Film Narasi Pendek, Drama Dokumenter, dan Film Narasi Panjang.

Selain itu, ada beberapa penghargaan khusus yang diberikan para juri untuk peserta kompetisi. seperti dikutip dari keterangan resmi Balinale 2022.

Berikut daftar lengkap pemenang kompetisi Balinale 2022:

Dokumenter Pendek

Homebound, Sutradara: Ismail Fahmi Lubis (Indonesia)

Film Narasi Pendek

Murder Tongue, Sutradara: Ali Sohail Jaura (Pakistan)

Drama Dokumenter

My Childhood, My Country – 20 Years in Afghanistan, Sutradara: Phil Grabsky dan Shoaib Sharifi (Inggris)

Film Narasi Panjang

Inside a Funeral Hall, Sutradara: Ho-hyun Lee (Republik Korea)