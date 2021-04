Ini yang Menyebabkan Johann Zarco Terjatuh di MotoGP Portugal

jpnn.com, PORTIMAO - Pembalap Pramac Ducati Johann Zarco harus kehilangan tempat di puncak klasemen sementara MotoGP 2021 karena gagal mendapatkan poin pada MotoGP Portugal di Sirkuit Portimao, Minggu (18/4).

Zarco terjatuh. Penyebab jatuhnya pembalap Prancis itu merupakan hal yang sepele. Dia mengaku salah memasukkan gigi.

“Saya tidak memperhatikannya saat menurunkan gigi. Bukan gigi dua, tetapi gigi satu dan itulah mengapa engine brake bekerja lebih kuat," kata Zarco seperti dikutip Speedweek, Senin (19/4).

Dengan kesalahan tersebut, Zarco tidak bisa mengendalikan tunggangannya dan terjatuh.

Two dramatic crashes in two laps! ????@Rins42 and @JohannZarco1 both saw a potential podium slip through their fingers late on! ????#PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/JSkXK8vbov — MotoGP™???? (@MotoGP) April 18, 2021