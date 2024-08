Inilah 10 Pembalap Terbaik Practice MotoGP Inggris 2024

jpnn.com - SILVERSTONE - Jorge Martin menjadi the best of the best latihan MotoGP Inggris, Jumat (2/8).

Martin menjadi yang terbaik pada free practice 1 dan juga paling gila saat practice.

Pada FP1, Martin mencatat waktu terbaiknya satu menit 59,383 detik.

Sementara itu, saat practice yang menjadi klasifikasi kualifikasi, si pemilik nomor motor 89 itu mempertajam catatan waktunya menjadi satu menit 57,911 detik.

Practice menghasilkan sepuluh pembalap terbaik yang berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Satu di antara Top 10 itu ialah Marc Marquez, yang menyelesaikan practice di urutan sepuluh.

“Ini bukan hari yang baik, saya tidak senang,” ujar Marc.

"Satu-satunya hal positif ialah berada di 10 Besar. Di luar itu, perasaan saya buruk. Saya harus segera memperbaiki dan menemukan perasaan yang lebih baik dengan motor," imbuhnya.