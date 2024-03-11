Inilah 6 Caleg DPR RI Dapil Sultra Berhak Masuk Senayan
Senin, 11 Maret 2024 – 07:18 WIB
jpnn.com - KENDARI – Enam calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Pemilu 2024 yang berhasil mendapat kursi wakil rakyat di Senayan.
Ketua KPU Provinsi Sultra Asril di Kendari, Minggu (10/3), menyebutkan nama enam caleg DPR RI yang berdasar hasil rapat pleno terbuka KPU setempat berhak melenggang ke Senayan, yakni:
1.Bahtra dari Partai Gerindra
2. Tina Nur Alam dari Partai NasDem
3. Ahmad Safei dari PDIP
4. Rusda Mahmud dari Partai Demoktrat
5. Ridwan Bae dari Partai Golkar
6. Jaelani dari PKB.