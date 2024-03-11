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JPNN.com - Politik - Pemilihan Umum

Inilah 6 Caleg DPR RI Dapil Sultra Berhak Masuk Senayan

Senin, 11 Maret 2024 – 07:18 WIB
Inilah 6 Caleg DPR RI Dapil Sultra Berhak Masuk Senayan - JPNN.COM
Gedung DPR RI. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - KENDARI – Enam calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Pemilu 2024 yang berhasil mendapat kursi wakil rakyat di Senayan.

Ketua KPU Provinsi Sultra Asril di Kendari, Minggu (10/3), menyebutkan nama enam caleg DPR RI yang berdasar hasil rapat pleno terbuka KPU setempat berhak melenggang ke Senayan, yakni:

1.Bahtra dari Partai Gerindra

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2. Tina Nur Alam dari Partai NasDem

3. Ahmad Safei dari PDIP

4. Rusda Mahmud dari Partai Demoktrat

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5. Ridwan Bae dari Partai Golkar

6. Jaelani dari PKB.

Berikut ini daftar nama 6 caleg DPR RI dapil Sultra yang berhak menjadi wakil rakyat di Senayan periode 2024-2029.

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TAGS   caleg DPR RI  Pemilu 2024  Sultra  Senayan  Partai Golkar  Gerindra  NasDem 
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