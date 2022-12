Inilah Daftar Penerima PropertyGuru Asia Property Awards 2022

jpnn.com, BANGKOK - PropertyGuru Group (PGRU), perusahaan teknologi properti terkemuka di Asia Tenggara mengumumkan regional winners representing the Best in Asia Pada Grand Final PropertyGuru Asia Property

Awards Grand Final ke-17 ini dipersembahkan oleh Kohler dan didukung oleh perusahaan real estate terkemuka di dunia.

"Penghargaan ini tetap menjadi salah satu solusi perusahaan dengan jangkauan terluas kami, setelah berkembang selama bertahun-tahun untuk mewakili beberapa pasar properti paling dinamis di dunia dari Asia Tenggara hingga Australia," ujar Hari V Krishnan, CEO dan Managing Director PropertyGuru Group dalam keterangan persnya.

Baca Juga: RET Hadirkan Solusi Modern Transaksi Real Estate yang Hemat Biaya

Sebagai akhir dari rangkaian PropertyGuru Asia Property Awards 2022, grand final kali ini menghadirkan 48 kategori yang digelar di The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok.

New World Development Company Limited mendapatkan penghargaan sebagai Pengembang Terbaik (Asia) mewakili Tiongkok (Hong Kong dan Makau).

Bersamaan dengan praktik desain Lead8, perusahaan ini juga menerima penghargaan sebagai Best Mega Mixed Use Development (Asia) untuk 11 SKIES.

Baca Juga: Apartemen Sky House BSD dan Alam Sutera Raih Penghargaan dari PropertyGuru

Mewakili Mainland China, Lead8 juga telah berhasil memenangkan Best Retail Architectural Design (Asia) award untuk Shougang Park Urban Weaving District. Benoy Limited meraih Best Mixed Use Architectural

Design (Asia) untuk CRL MixC Qianhai dalam penghargaan regional lainnya untuk Mainland China. Filipina memenangkan tujuh penghargaan regional, yaitu kategori the Best Industrial Developer (Asia) title untuk Aboitiz InfraCapital Economic Estates dan Best Lifestyle Developer (Asia) title untuk Global-EstateResorts, Inc. (GERI).