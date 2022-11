Apartemen Sky House BSD dan Alam Sutera Raih Penghargaan dari PropertyGuru

jpnn.com, JAKARTA - Ajang tahunan dari PropertyGuru, Indonesia Property Awards berhasil digelar pada tahun ini. Dalam kegiatan itu terdapat sejumlah pengembang terbaik yang diberi penghargaan.

Salah satu pengembang yang sukses menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui ajang tersebut, yakni Risland Indonesia.

Pengembang itu mendapat penghargaan kategori Best Condo Landscape Architectural Designdan Best Completed Condo Development untuk apartemen Sky House BSD+ dan Best Mid-End Condo Development (Greater Jakarta) untuk Apartemen Sky House Alam Sutera+.

Pengumuman atas penghargaan ini disampaikan secara langsung pada Jumat (11/11) di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta.

Aries Wijaya selaku kepala pemasaran dari Risland Indonesia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada PropertyGuru yang telah memberikan penghargaan bergengsi itu.

"Ketiga penghargaan itu menjadi bukti atas prestasi Risland Indonesia sebagai pengembang yang patut diacungi jempol di Indonesia," ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (15/11).

Robby Gunawan selaku manajer pemasaran menyebut kualitas konstruksi dan desain apartemen Sky House BSD+ dan Alam Sutera+ terbukti mampu bersaing dengan pengembang nasional dan internasional.

"Serta terus maju untuk meningkatkan pelayanan dan kualitasnya demi pembangunan Indonesia terutama dalam bidang real estate," ujar dia.