Inilah Perusahaan Pilihan Pencari Kerja Versi SWA dan Korn Ferry 

jpnn.com, JAKARTA - SwaNetwork dan firma konsultasi manajemen Korn Ferry menggelar survei bertitel Employer of Choices (EOC) 2023. Survei terhadap 51.606 responden yang merupakan karyawan di 26 perusahaan itu dilakukan pada September 2022-Agustus 2023.

"Tujuan survei tersebut untuk memotret tingkat efektivitas perusahaan berdasarkan dua atribut, yaitu engagement dan enablement," ujar Group Chief Editor SWA Media Kemal E Gani, Senin (30/10).

Survei itu dilakukan melalu wawancara. Pendapat responden diukur berdasarkan 49 pertanyaan wajib dan 2 pertanyaan komentar, yakni keinginan untuk bekerja (the want to of work) dan kemampuan melakukan pekerjaan (the can do of work).

Dari survei tersebut dihasilkan lima perusahaan paling top dengan effectiveness score tertinggi untuk kelompok perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 1.000 orang.

Ada pula tiga perusahaan dengan effectiveness score tertinggi untuk jumlah karyawan di bawah 1.000 orang.

Untuk membahas lebih jauh soal itu, SwaNetwork dan Korn Ferry mengadakan awarding dan webinar Employer of Choice 2023 dengan tema 'Formulating New Approaches of Employee Engagement and Enablement in the New Landscape of Workplace’.

Webinar tersebut juga menampilkan best practice di Savoria, perusahaan yang memperoleh Indonesian Employer of Choice Award 2023 untuk kategori jumlah karyawan di atas 1.000 orang.

Perusahaan manufaktur di bidang makanan dan minuman yang memulai usahanya pada 2018. CEO Savoria Ihsan M Putri menuturkan perusahaannya saat ini memiliki lebih dari 3.000 karyawan.