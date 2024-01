Inovasi untuk Pelanggan, The Suro Pizza Luncurkan Produk Rp 100 Ribu dapat Dua Loyang

jpnn.com, JAKARTA - Restoran The Surosowan yang berada di The Royale Krakatau Hotel, Cilegon Banten menawarkan inovasi baru bagi pelanggannya.

General Manager The Royale Krakatau Hotel Rury Ilham mengatakan konsumen bisa menikmati dua pizza ukuran medium dengan harga hanya Rp 98 ribu dengan kualitas unggulan.

“Jadi, kami akan mengadakan promo pizza on the street. Promo ini tidak berlaku di restoran The Surosowan tetapi hanya untuk penjualan on the street,” kata Rury dalam keterangan tertulis, Senin (22/1).

Menurutnya, promo buy 1 get 1 ini hanya akan dilakukan satu kali dalam seminggu setiap hari Rabu jam 3 sore hingga jam 6 sore.

Nantinya, mobil resto the Surosowan akan parkir di satu tempat tertentu dan menjual pizza.

Rury menyebut promo ini merupakan salah satu upaya dari resto the Surosowan dan juga the Kaibon untuk memperkenalkan salah satu menu andalannya kepada masyarakat sekitar.

Apabila promo ini mendapatkan respon positif, kata Rury, tidak tertutup kemungkinan akan ditambah periodenya menjadi dua kali dalam seminggu.

“Target kami adalah bisa menjual 100 loyang pizza dalam promo on the street ini. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan penjualan di The Surosowan yang rata-rata 60 loyang per hari, pilihan jenis Pizza yang disukai oleh konsumen setia kami adalah meat lover,” jelas Rury.