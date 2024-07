IOB & BSB 2024 Beri Apresiasi Merek Lokal yang Sukses di Ranah Ekosistem Digital

jpnn.com, JAKARTA - Majalah SWA bersama Business Digest dan Compas.co.id kembali memberikan penghargaan Indonesia Original Brand Award 2024, Indonesia Original Brand Champion in Brand Management 2024 dan Indonesia Best Selling Brand in e-Commerce Market 2024 (BSB) kepada merek-merek asli Indonesia.

Tahun ini, IOB dan BSB mengangkat tema merek-merek lokal yang sukses dalam melakukan branding dan penjualan di ranah ekosistem digital dengan strateginya masing-masing.

“Memanfaatkan dunia digital dalam bisnis merupakan hal yang sangat penting, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang. Saat ini dunia bisnis bergerak sangat cepat dan branding di dunia digital seperti di medsos dan sebagainya menjadi hal yang krusial,” ujar Pemimpin Redaksi Majalah SWA Sujatmaka di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (25/7).

Beberapa merek yang mendapat penghargaan ini di antaranya Finna, Madu TJ, FreshCare, Hotin Cream, Kopi ABC, Kapal Api, Kopi Good Day, Indocafe Coffeemix, Federal Oil, Alfagift, TIKI, First Media, Bank Syariah Indonesia, Logam Mulia Antam, Asuransi Jasa Indonesia, dan Autocillin.

Indonesia Original Brand (IOB) Award 2024 merupakan ajang penghargaan kepada merek-merek asli Indonesia yang diberikan berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan terhadap 5.000 responden di 6 Kota besar yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar. Responden dipilih secara acak bertahap (multistage random sampling).

Wawancara menggunakan aplikasi mobile survey dengan pertanyaan terstruktur.

Survei terhadap 5000 responden yang merupakan pelanggan dari berbagai kategori produk/jasa. Responden: laki-laki dan perempuan, pendidikan minimal SLTA, usia: 21-40 tahun, dengan SES: ABC

Survei IOB 2024 dilakukan pada 111 kategori produk. Dalam survei, responden diminta menilai merek yang digunakan dalam 4 aspek kepuasan, loyalitas, advokasi dan daya saing terhadap merek asing.