iQOO 12 Resmi Diluncurkan di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

jpnn.com, JAKARTA - iQOO sebagai sub-brand dari Vivo yang berfokus pada smartphone berperforma tinggi resmi meluncurkan iQOO 12, smartphone flagship terbarunya yang dirancang untuk mendorong batas performa, kecepatan, dan desain ke tingkat paling tinggi.

Mengusung tagline 'Monster Inside', iQOO 12 menggabungkan prosesor Snapdragon 8 Gen 3 terbaru dari Qualcomm yang sangat bertenaga, dipadu dengan Supercomputing Chip Q1 untuk performa monster.

iQOO 12 juga menghadirkan desain monster yang terinspirasi dari BMW M Motorsport serta kamera monster level flagship untuk menghadirkan pengalaman tanpa batas bagi pengguna dan penggemar di Indonesia.

Head of Product iQOO Indonesia Praditya Putra mengatakan iQOO 12 selalu menempatkan keunggulan pada performa dan pengalaman e-sport tanpa batas.

"Dirancang dengan semangat I Quest On and On, kami terus melakukan inovasi yang berani pada iQOO 12 untuk menghadirkan perubahan dalam memenuhi permintaan konsumen Indonesia," terangnya.

Hal tersebut dapat terlihat dari teknologi yang dibawa, yaitu Supercomputing Chip Q1, kamera periscope telephoto, serta ketahanan terhadap debu dan percikan air berkat sertifikasi IP64 yang belum ada di iQOO 11 sebelumnya.

Performa Monster

Ditenagai Snapdragon 8 Gen 3 yang diproduksi dengan teknologi terbaru 4nm, iQOO 12 menawarkan performa yang tak tertandingi.

Didukung dengan paduan prosesor Cortex-A4 hingga 3,3 GHz, Cortex-A720 berkecepatan 2,3 GHz, serta Cortex-A520 berkecepatan 2,3 GHz membuat iQOO 12 menjadi perangkat dengan performa terkencang di muka bumi untuk saat ini.