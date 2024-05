iQOO Z9 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

jpnn.com, JAKARTA - iQOO sebagai sub-brand dari vivo yang berfokus pada smartphone berperforma tinggi meluncurkan iQOO Z9 Series di Jakarta, Selasa (21/5).

Ponse berperforma tinggi itu dirancang untuk mendorong batasan-batasan mid-range smartphone, sehingga dapat memberikan pengalaman maksimal kepada para penggemar.

“iQOO Indonesia selalu menempatkan keunggulan pada performa tinggi pada setiap produk yang dihadirkan. Dirancang dengan semangat I Quest On and On, melalui iQOO Z9 Series ini kami berupaya untuk terus berinovasi menerobos batasan-batasan di kelas mid-range guna hadirkan pengalaman terbaik,” ungkap Praditya Putra, Head of Product, iQOO Indonesia

Ponsel itu memiliki layar ultra smooth Amoled Display berukuran 6,7 inci yang menawarkan pengalaman visual luar biasa bagi pengguna.

iQOO Z9 akan didukung baterai besar berkapasitas 6.000 mah Ultra Thin Graphite Battery.

Memiliki ketebalan hanya mencapai 7.98 mm dan bobot sekitar 194.6 gram, menjadikan smartphone itu paling tipis dari seluruh produk iQOO yang ada.

Performa gahar juga dimiliki oleh seri Z9x yang diperkuat dengan kapasitas baterai 6.000 mAH Large Battery dan ketebalan 7.99mm.

Ponsel itu hadir dengan fitur teknologi 6K Vapor Chamber Cooling System pada seri iQOO Z9 saja.