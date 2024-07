ISN Hadirkan Ulama Omar Suleiman ke Indonesia, Sejumlah Selebritas Ikut Kajian

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Syiar Network (ISN) kembali menggelar Inspiring Seminar bertajuk When Life Hits Hard-Lessons of Happiness & Sadness in the Qur’an.

Bekerja sama dengan Faith Events dan Yaqeen Institute, kegiatan tersebut diselenggarakan di The Opus Grand Ballroom, The Tribatra Darmawangsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pada kesempatan tersebut, ulama Islam sekaligus founder dari Yaqeen Institute, Dr. Omar Suleiman hadir perdana di Indonesia untuk berdakwah.

Founder ISN, Mirza Muhamad mengungkapkan kehadiran Omar Suleiman ke Indonesia ini sebagai jawaban atas permintaan masyarakat yang ingin mendengarkan kajian dari ulama secara langsung.

"Tingginya permintaan dari masyarakat untuk menghadirkan Omar Suleiman mendorong tim ISN mempersiapkan kegiatan ini hanya dalam waktu beberapa hari," kata Mirza Muhamad dalam acara.

Di sisi lain, istri Mirza Muhamad yang juga Founder ISN, Ria R Christiana bersyukur acaranya berjalan lancar dan sukses.

Para peserta yang antusias hadir untuk mendengarkan ceramah juga diketahui datang dari berbagai provinsi di Indonesia.

Beberapa selebritas tanah air juga terlihat turut hadir untuk mengikuti acara kajian tersebut, di antaranya Irish Bella, Arie Untung, Zaskia Adya Mecca hingga Teuku Wisnu.