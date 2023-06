ISN Hadirkan Haifaa Younis di Hadapan 700 Perempuan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah internasional Dr Haifaa Younis berbicara di hadapan 700 perempuan di Jakarta belum lama ini.

Haifaa menekankan pentingnya bagi siapapun untuk secara berkala memeriksakan hati dan kesehatan spiritual.

Pesan tersebut disampaikan Haifaa dalam seminar "Heart Check Up, Remedies for Spiritual Illness in Islam" yang digelar Indonesia Syiar Network (ISN), organisasi dakwah berbasis sukarelawan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (10/6).

Menurutnya, ada 11 ciri orang yang bersih hati dan pikirannya (qalbun salim).

“Salah satu ciri orang yang qolbun salim, hatinya selalu meyakini bahwa apapun yang dating kepadanya adalah pesan dari Allah,” ujar Haifa Younis.

Kesebelas ciri itu adalah, pertama, apapun tujuan hidup dan ambisi seorang muslim, semua harus tertuju pada akhirat.

Kedua, respons hati dari seorang muslim saat berbuat dosa, langsung segera kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala.

Ketiga, perbanyak zikir di setiap waktu agar tidak terbuang sia-sia waktu tersebut. Keempat, saat seorang muslim atau muslimah melewatkan ibadah sekalipun sunnah, maka seharusnya orang tersebut merasa sangat bersalah.